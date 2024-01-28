En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
İşte bugün en son yaşanan depremler ve ayrıntılar…
İşte belirtilen depremlerin detayları:
MUĞLA - KÖYCEĞİZ
Büyüklük: 2.7
Saat: 19:00:07
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 37.07056
Boylam (E): 28.88194
ADANA - SAİMBEYLİ
Büyüklük: 1.8
Saat: 18:58:52
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.26 km
Enlem (N): 37.90861
Boylam (E): 36.21722
İZMİR - MENDERES
Büyüklük: 1.7
Saat: 18:57:45
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 8.65 km
Enlem (N): 37.9725
Boylam (E): 27.125
MALATYA - YEŞİLYURT
Büyüklük: 1
Saat: 18:40:50
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.1 km
Enlem (N): 38.18167
Boylam (E): 38.43361
KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN
Büyüklük: 1.2
Saat: 18:37:18
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.66 km
Enlem (N): 38.10806
Boylam (E): 36.66778
ERZURUM - AZİZİYE
Büyüklük: 1.1
Saat: 18:31:26
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 40.18639
Boylam (E): 41.05611
MALATYA - YEŞİLYURT
Büyüklük: 1.1
Saat: 18:16:32
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.96 km
Enlem (N): 38.19417
Boylam (E): 38.41306
BURSA - MUDANYA
Büyüklük: 2.7
Saat: 18:15:20
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.98 km
Enlem (N): 40.425
Boylam (E): 28.8275
SİVAS - GÜRÜN
Büyüklük: 1.2
Saat: 18:08:59
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.18 km
Enlem (N): 38.8175
Boylam (E): 37.4675
MALATYA - YEŞİLYURT
Büyüklük: 1.3
Saat: 18:03:05
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 38.24194
Boylam (E): 38.16944.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.