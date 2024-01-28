En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

İşte bugün en son yaşanan depremler ve ayrıntılar…

İşte belirtilen depremlerin detayları:

MUĞLA - KÖYCEĞİZ

Büyüklük: 2.7

Saat: 19:00:07

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7 km

Enlem (N): 37.07056

Boylam (E): 28.88194

ADANA - SAİMBEYLİ

Büyüklük: 1.8

Saat: 18:58:52

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 6.26 km

Enlem (N): 37.90861

Boylam (E): 36.21722

İZMİR - MENDERES

Büyüklük: 1.7

Saat: 18:57:45

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 8.65 km

Enlem (N): 37.9725

Boylam (E): 27.125

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1

Saat: 18:40:50

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7.1 km

Enlem (N): 38.18167

Boylam (E): 38.43361

KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN

Büyüklük: 1.2

Saat: 18:37:18

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7.66 km

Enlem (N): 38.10806

Boylam (E): 36.66778

ERZURUM - AZİZİYE

Büyüklük: 1.1

Saat: 18:31:26

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7 km

Enlem (N): 40.18639

Boylam (E): 41.05611

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1.1

Saat: 18:16:32

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 6.96 km

Enlem (N): 38.19417

Boylam (E): 38.41306

BURSA - MUDANYA

Büyüklük: 2.7

Saat: 18:15:20

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 6.98 km

Enlem (N): 40.425

Boylam (E): 28.8275

SİVAS - GÜRÜN

Büyüklük: 1.2

Saat: 18:08:59

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7.18 km

Enlem (N): 38.8175

Boylam (E): 37.4675

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1.3

Saat: 18:03:05

Tarih: 2024-01-28

Derinlik: 7 km

Enlem (N): 38.24194

Boylam (E): 38.16944.