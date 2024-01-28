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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? mask
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri, ülkemizdeki deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 28 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
İşte bugün en son yaşanan depremler ve ayrıntılar…
İşte belirtilen depremlerin detayları:

MUĞLA - KÖYCEĞİZ

Büyüklük: 2.7
Saat: 19:00:07
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 37.07056
Boylam (E): 28.88194

ADANA - SAİMBEYLİ

Büyüklük: 1.8
Saat: 18:58:52
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.26 km
Enlem (N): 37.90861
Boylam (E): 36.21722

İZMİR - MENDERES

Büyüklük: 1.7
Saat: 18:57:45
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 8.65 km
Enlem (N): 37.9725
Boylam (E): 27.125

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1
Saat: 18:40:50
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.1 km
Enlem (N): 38.18167
Boylam (E): 38.43361

KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN

Büyüklük: 1.2
Saat: 18:37:18
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.66 km
Enlem (N): 38.10806
Boylam (E): 36.66778

ERZURUM - AZİZİYE

Büyüklük: 1.1
Saat: 18:31:26
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 40.18639
Boylam (E): 41.05611

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1.1
Saat: 18:16:32
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.96 km
Enlem (N): 38.19417
Boylam (E): 38.41306

BURSA - MUDANYA

Büyüklük: 2.7
Saat: 18:15:20
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 6.98 km
Enlem (N): 40.425
Boylam (E): 28.8275

SİVAS - GÜRÜN

Büyüklük: 1.2
Saat: 18:08:59
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7.18 km
Enlem (N): 38.8175
Boylam (E): 37.4675

MALATYA - YEŞİLYURT

Büyüklük: 1.3
Saat: 18:03:05
Tarih: 2024-01-28
Derinlik: 7 km
Enlem (N): 38.24194
Boylam (E): 38.16944. 

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28 Oca 2024 - 19:59 Malatya- Gündem

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