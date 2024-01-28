15 tatil uzatıldı mı Okullar ne zaman açılacak?

"Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatilin bitiş tarihi ve okulların açılış zamanı merak konusu! 2023-2024 eğitim öğretim dönemi ilk yarısı tamamlandı ve şimdi gözler 15 tatilin uzayıp uzamayacağı ile ilgili iddialara çevrildi. Karneler alındı, tatil devam ederken öğrencilerinaklındaki soru: 15 tatil uzatıldı mı?

Yeni eğitim öğretim dönemi heyecanı, 15 tatilin sona ermesi ve okulların açılma tarihi öğrenci ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı tamamlandı ve sömestr tatili devam ederken, 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı soruları gündeme geldi. İlk dönemin ardından öğrencilerin karnelerini aldığı ve tatilin uzayıp uzamayacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

15 tatilin bitiş tarihi ve okulların açılış zamanı merak konusu! İlk dönemin karneleri 19 Ocak'ta dağıtıldı ve öğrenciler 15 tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Ancak, 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair net bir açıklama yapılmadı.

OKULLAR 5 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Millî Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, okullar 5 Şubat'ta açılacak. Ancak, 15 tatilin uzayıp uzamayacağını öğrenmek için resmî açıklamaları takip etmekte fayda var. Öğrenciler ve veliler, yeni döneme dair heyecanla bilgi bekliyor.