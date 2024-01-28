Kahramanmaraş Pazartesi Adıyaman Salı günü dikkat!

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 30 Ocak 2024 Salı günü Adıyaman’da planlanan elektrik kesintisi belirli mahalle ve bölgeleri elektriksiz bırakacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle ve süreyle ilgili detaylar:

ONİKİŞUBAT

Elektrik Kesintisine Dahil Mahalle: Kumarlı Mahallesi

Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:00

Adıyaman'da Elektrik Kesintisi: İlçeler ve Mahalleler

MERKEZ / ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Etkilenecek İlçe Belediyesi: Merkez

Etkilenecek Mahalleler: Yazıca,Tecir,Kuyucak,Hacıhalil,Bağpınar,Çobandede,Aslanoğlu,Bozhöyük,Bardakçı,Kışla,Mermere,Yazlık Köyleri ve TPAO kuyuları,Yaka GES,Maya GES,Kelam GES,Denk GES ile Özel trafolu müşteriler.

Kesinti Süresi: 6 saat

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 15:00

BESNİ / ADIYAMAN ELEKTRİK ARIZASI:

Etkilenecek İlçe Belediyesi: Besni

Etkilenecek Mahalle:Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi

İbrahim Tuğsuz Sokak ve 1014 Nolu Sokak

Kesinti Süresi: 5 saat

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 14:00

Adıyaman'da planlanan bu kesintiler, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulmuş olup, etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemli. Ayrıca, kesintilerle ilgili güncel bilgiler ve alternatif enerji kaynakları için yerel yetkililer veya Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kaynaklarından takip edebilirisiniz.