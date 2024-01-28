Hangi kurum kaç memur alacak? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin yeni personel alımı yapılacak. Bu alımlar kapsamında sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi, temizlik görevlisi gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak.

İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alımların detayları ve başvuru koşulları, ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri ve İŞKUR üzerinden duyurulacak. Adaylar, Ocak ve Şubat aylarında planlanan bu alımlar için başvurularını yaparak kamu sektöründe kariyerlerine başlangıç yapma imkanı bulacaklar.

Bu süreçte güncel bilgileri takip etmek ve başvuru koşullarını incelemek adaylar için önemlidir. Kamu kurumlarının resmi duyuruları ve İŞKUR'un ilanları üzerinden detaylı bilgilere ulaşılarak, istenilen branşlarda uygun pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz. Kamu hizmetine katılarak ülkenize değerli bir birey olarak hizmet etmek isteyen adaylara başarılar dileriz.

MEMUR ALIMLARINI SİZLER İÇİN DERLEDİK İŞTE DETAYLAR

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI:

15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

8 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alımı (12-16 Şubat)

75 il planlama uzman yardımcısı alımı (29 Ocak - 2 Şubat)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI:

Personel alımı (24 Ocak - 4 Şubat)

TİCARET BAKANLIĞI:

Sözleşmeli gümrük muhafaza ve memuru ile muayene memuru alımı (22 - 31 Ocak)

Koruma ve güvenlik görevlisi ile sözleşmeli destek personeli alımı (1-12 Şubat)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI:

600 uzman çavuş alımı (22 Ocak - 1 Şubat)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ:

Sözleşmeli bilişim personeli alımı (15 - 29 Ocak)

EGE ÜNİVERSİTESİ:

46 sözleşmeli personel alımı (15-26 Ocak)

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ:

Sözleşmeli personel alımı (25 Ocak - 8 Şubat)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

Sözleşmeli sekreter alımı (11 - 28 Ocak)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:

1629 sözleşmeli personel alımı (25-8 Şubat)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:

40 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımı (15-26 Ocak)

300 vergi müfettiş yardımcısı alımı (12 - 23 Şubat)

400 defterdarlık uzman yardımcısı alımı (4 - 15 Mart)

TÜRKİYE PATENT VE MARKA KURUMU:

30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alımı (10 Ocak - 2 Şubat)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Sözleşmeli personel alımı (31 Aralık - 28 Ocak)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:

Uzman yardımcısı alımı (29 Aralık - 31 Ocak)

Memur alımı (29 Aralık - 31 Ocak)

DANIŞTAY:

Memur alımı (15 - 24 Ocak)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

15 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı alımı (27 Aralık - 27 Ocak)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI:

158 uzman yardımcısı alımı (8 - 29 Ocak)

ADALET BAKANLIĞI:

Sözleşmeli personel alımı (15 - 29 Ocak)

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI:

Sözleşmeli personel alımı (19 - 31 Ocak)

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU:

Sözleşmeli personel alımı (5 - 9 Şubat)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI:

20 yükseköğretim kurulu uzman yardımcısı alımı (29 Ocak - 9 Şubat)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI:

6 savunma sanayii uzman yardımcısı alımı (2 - 16 Şubat)

Bu alımların genelinde farklı branşlarda ve pozisyonlarda binlerce personel alımı planlanıyor. Başvuru yapacak adayların belirtilen tarih aralıklarını takip etmeleri ve gerekli şartları sağlamaları önemli. İlgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri ve İŞKUR üzerinden detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ulaşabilirsiniz.