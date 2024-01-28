Büyükşehir bildirdi “Malatya’da kapalı yol kalmadı”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, perşembe günü gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tamamını ulaşıma açtıklarını bildirdi.

Malatya genelinde kardan dolayı kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi kapalı tüm yolları açarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabileceğini açıkladı.

Kar yağışının durmasının ardından çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde tipiden dolayı kapanan yolları tekrar ulaşıma açarak Malatya genelindeki bütün mahallelere ulaşımı sağladıklarını, olası buzlanmalara karşı ise ekipler tuzlama çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Son olarak Darende, Hekimhan ve Pütürge İlçelerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin mevcut ilçelerde de çalışmalarını tamamlayarak kontrol merkezlerine döndüğü bilgisi verildi.

Kaynak: BÜLTEN