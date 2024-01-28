Tekirdağ’da salı günü 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler şu şekilde…

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Süleymanpaşa

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Ferhadanlı

Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 17:00

ERGENE / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Ergene

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Vakıflar OSB

Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 16:00

KAPAKLI / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Kapaklı

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Cumhuriyet

Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 01:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 04:00

Bu kesintiler planlı kesintiler olup, belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yaşanması beklenmekte. Vatandaşların bu saat aralıklarında elektrikli cihazlarını kullanmamaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.