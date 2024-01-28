Tekirdağ’da salı günü 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler şu şekilde…
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Süleymanpaşa
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Ferhadanlı
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 17:00
ERGENE / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Ergene
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Vakıflar OSB
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 16:00
KAPAKLI / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Kapaklı
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Cumhuriyet
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 01:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 04:00
Bu kesintiler planlı kesintiler olup, belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yaşanması beklenmekte. Vatandaşların bu saat aralıklarında elektrikli cihazlarını kullanmamaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.