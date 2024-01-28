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Tekirdağ’da salı günü 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler şu şekilde…

Tekirdağ’da salı günü 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kentin bazı ilçelerinde elektrik kesintisi 8 saat sürecek. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılıyor. 30 Ocak 2024 Salı günü Tekirdağ ilinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler şu şekilde…

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Süleymanpaşa
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Ferhadanlı
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 17:00

ERGENE / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Ergene
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Vakıflar OSB
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 16:00

KAPAKLI / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Kapaklı
Kesinti Bölgeleri: Merkez-Cumhuriyet
Kesinti Nedeni: Planlı Kesinti
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 01:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 04:00
Bu kesintiler planlı kesintiler olup, belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yaşanması beklenmekte. Vatandaşların bu saat aralıklarında elektrikli cihazlarını kullanmamaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.
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28 Oca 2024 - 17:35 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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