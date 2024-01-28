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Sivas ve Tokat salı günü dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta 30 Ocak Salı Günü elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü Sivas ve Tokat’ta planlanan elektrik kesintisinden birçok ilçe ve mahalle etkilenecek.

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta 30 Ocak Salı Günü elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü Sivas ve Tokat’ta planlanan elektrik kesintisinden birçok ilçe ve mahalle etkilenecek.

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta 30 Ocak Salı Günü elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü Sivas ve Tokat’ta planlanan elektrik kesintisinden birçok ilçe ve mahalle etkilenecek.

HAFİK / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 3 saat 10 dakika
Etkilenen İlçe Belediyesi: Hafik
Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:20
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 12:30

YILDIZELİ / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 2 saat 30 dakika
Etkilenen İlçe Belediyesi: Yıldızeli
Etkilenecek Yerler: Sivas, Yıldızeli, Yeşil Alan Koy, Yuvalı Cayır Koy, Kara Leylek Koy, Nallı Koy, Akçakale Koy, Srksl Kümbet Koy, Srksl Kümbet Koy Mevkii G.S.M. Operatörü, Srksl Kümbet Koy Su Deposu
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 13:30
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 16:00
Bu kesintiler, planlı şebeke çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilmekte.

30 OCAK 2024 SALI GÜNÜ TOKAT İLİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ocak 2024 Salı günü Tokat ilinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

SULUSARAY / TOKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Sulusaray
Etkilenecek Bölgeler: Tokat, Sulusaray, Alpudere Köyü
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 13:00.

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28 Oca 2024 - 17:28 - Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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