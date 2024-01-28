Sivas ve Tokat salı günü dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta 30 Ocak Salı Günü elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü Sivas ve Tokat’ta planlanan elektrik kesintisinden birçok ilçe ve mahalle etkilenecek.

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta 30 Ocak Salı Günü elektrik kesintisi yaşanacak. 30 Ocak 2024 Salı günü Sivas ve Tokat’ta planlanan elektrik kesintisinden birçok ilçe ve mahalle etkilenecek.

HAFİK / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 3 saat 10 dakika

Etkilenen İlçe Belediyesi: Hafik

Etkilenecek Bölgeler: Sivas, Hafik, Koşutdere Köyü

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:20

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 12:30

YILDIZELİ / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 2 saat 30 dakika

Etkilenen İlçe Belediyesi: Yıldızeli

Etkilenecek Yerler: Sivas, Yıldızeli, Yeşil Alan Koy, Yuvalı Cayır Koy, Kara Leylek Koy, Nallı Koy, Akçakale Koy, Srksl Kümbet Koy, Srksl Kümbet Koy Mevkii G.S.M. Operatörü, Srksl Kümbet Koy Su Deposu

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 13:30

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 16:00

Bu kesintiler, planlı şebeke çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilmekte.

30 OCAK 2024 SALI GÜNÜ TOKAT İLİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ocak 2024 Salı günü Tokat ilinde planlanan elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

SULUSARAY / TOKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Sulusaray

Etkilenecek Bölgeler: Tokat, Sulusaray, Alpudere Köyü

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 30 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Saati: 30 Ocak 2024 Salı 13:00.