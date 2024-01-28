- Yaşam

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak

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29 Ocak 2024 tarihinde Adana’da Toroslar Elektrik tarafından elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Adana'nın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak mask
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29 Ocak 2024 tarihinde Adana’da Toroslar Elektrik tarafından elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Adana'nın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…

ADANA CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tarih: 29.01.2024
Saat: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

ADANA ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00- 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

ADANA KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

ADANA SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları.
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28 Oca 2024 - 17:21 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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