29 Ocak 2024 Pazartesi günü Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak

29 Ocak 2024 tarihinde Adana’da Toroslar Elektrik tarafından elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Adana'nın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…
ADANA CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih: 29.01.2024
Saat: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
ADANA ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00- 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
ADANA KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
ADANA SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.