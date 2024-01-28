28 Oca 2024 - 17:21 - Yaşam

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Adana’da elektrik kesintisi yaşanacak

29 Ocak 2024 tarihinde Adana’da Toroslar Elektrik tarafından elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Adana'nın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…