Hatay haftaya elektrik kesintisi ile başlayacak

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29 Ocak 2024 Pazartesi günü Hatay ilinde Toroslar Elektrik elektrik kesintisi planlıyor. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Hatay'ın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Hatay ilinde Toroslar Elektrik elektrik kesintisi planlıyor. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Hatay'ın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…

HATAY ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tarih: 29.01.2024

Saat: 09:30 - 15:30

Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.

HATAY BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tarih: 29.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.

HATAY DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tarih: 29.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.

HATAY ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Tarih: 29.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.

HATAY İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tarih: 29.01.2024

Saat: 09:00 - 17:00.