Hatay haftaya elektrik kesintisi ile başlayacak

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Hatay ilinde Toroslar Elektrik elektrik kesintisi planlıyor. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Hatay'ın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…
29 Ocak 2024 Pazartesi günü Hatay ilinde Toroslar Elektrik elektrik kesintisi planlıyor. Elektrik kesintisi, şebeke iyileştirme çalışmaları, bakım işlemleri ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Hatay'ın çoğu ilçesi bulunuyor. Ayrıntılı bilgiler şu şekilde…
HATAY ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:30 - 15:30
Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.
HATAY BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.
HATAY DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.
HATAY ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Birçok cadde ve sokak ismi belirtilmiş.
HATAY İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tarih: 29.01.2024
Saat: 09:00 - 17:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.