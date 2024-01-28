Manuel araçta nelere dikkat edilmeli? Araç sağlığı için önem arz ediyor

Günümüzde araç kullanmak sadece bir ulaşım aracı olmanın dışında, bir yaşam tarzı olarak da benimsenmektedir. Araç kullanıcılarından bazıları otomatik vitesli araçları tercih etse de manuel vitesten vazgeçemeyen ve gerçek sürüş zevkinin manuel araçlarda daha çok hissedildiğini savunan sürücüler de bulunuyor.

Binlerce manuel vitesli araç için ise bazı öneriler bulunuyor. Bu öneriler aracın ve parçaların ömrünü uzatırken güvenli ve rahat bir sürüşün püf noktası olarak görülüyor. Araç tamircilerinin ve usta şoförlerin kullandıkları bazı yöntemler, araç şanzımanının uzun ömürlü olması ve güvenli bir sürüşün sağlanabilmesi için tavsiye ediliyor.

MANUEL ARABA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vites, araçların önemli bir parçasıdır ve sürüşü doğrudan etkilediği de bilinir. Vites kolu ve debriyaj kullanılarak yapılan değişiklik ise birtakım dişliler ile motora aktarılıyor. Bu yüzden vites ve debriyaj kullanımı aracın uzun ömürlü olmasını, arıza vermemesini sağlıyor.

DOĞRU ZAMANDA VİTES DEĞİŞİKLİĞİ

Vites değişikliği doğru zamanda yapılması gereken bir hareket ve bunun için debriyajı da doğru kullanmak gerekiyor. Motor sesi dinlenilerek doğru bir şekilde yapılan vites değişikliği araç sağlığı açısından da önem arz ediyor. Kullanılan aracı tanıyıp, motor sesi dinlenilerek doğru zamanda vitesin değiştirilebileceği uzmanlar tarafından bildiriliyor.

Yeni nesil araçlarda vites değiştirme talimatları göstergede belirtiliyor. Aracın verdiği talimatlara uyularak doğru zamanda doğru viteste hareket edilebilir.

MANUEL ARAÇLARDA YAPILMAMASI GEREKENLER

Araç servis ustaları, tecrübeli şoförler vites değiştirilirken yapılmaması gerekenleri bildiriyor. Uzmanlar debriyajsız vites değiştirilmemesi gerektiğini, debriyaj kullanımında olduğundan erken bırakılmamasını, sıkışık trafikte viteste beklenilmemesini öneriyor. Uzmanlara göre ayağın sürekli debriyaj üzerinde bekletilmemesi, elin sürekli vites üzerinde olması da uzun vadede araç vites kutusuna ve şanzımana zarar veriyor. Yokuş kalkışta el freninin kullanılması, yokuş aşağı inerken aracın boşa alınması ise aracın ömrünü kısaltan ve güvenliği tehlikeye atan davranışlar arasında görülüyor.