Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Sayar’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, Akşeker Evleri A Blok, No: 10/7, Yeşilyurt,

62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nizamettin Dere’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Cebesoy Sokak, No: 23, Battalgazi,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Derviş Gezer’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şehit Ahmet Hanlıoğlu Sokak, No: 2, Battalgazi,

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erol Al’ın taziye adresi: Mevlana Mevlid Salonu, Yeşilyurt,

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selim Hazar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ehil Sokak, No: 9, Yeşilyurt,

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Karlık’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Rönesans Konteyner Kent, Yeşilyurt,

37 yaşında vefat eden ve Sultanlı Mahallesi, Kuluncak Mezarlığına defnedilen Hasan Güleç’in taziye adresi: Sultanlı Mahallesi, Kuluncak,

86 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi, Akçadağ Mezarlığına defnedilen Müslüm Elinç’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,

85 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi, Battalgazi Mezarlığına defnedilen Sıddık Aksoy’un taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi”