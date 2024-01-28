Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Sayar’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, Akşeker Evleri A Blok, No: 10/7, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nizamettin Dere’nin taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Cebesoy Sokak, No: 23, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Derviş Gezer’in taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şehit Ahmet Hanlıoğlu Sokak, No: 2, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erol Al’ın taziye adresi: Mevlana Mevlid Salonu, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selim Hazar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ehil Sokak, No: 9, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Karlık’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Rönesans Konteyner Kent, Yeşilyurt,
37 yaşında vefat eden ve Sultanlı Mahallesi, Kuluncak Mezarlığına defnedilen Hasan Güleç’in taziye adresi: Sultanlı Mahallesi, Kuluncak,
86 yaşında vefat eden ve Karapınar Mahallesi, Akçadağ Mezarlığına defnedilen Müslüm Elinç’in taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ,
85 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi, Battalgazi Mezarlığına defnedilen Sıddık Aksoy’un taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi”
“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Sayar’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, Akşeker Evleri A Blok, No: 10/7, Yeşilyurt,
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.