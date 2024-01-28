Tüccarın aldatmadığı; hırsızlığın olmadığı bir dönem

Malatya’da 2005 yılından beri faaliyet gösteren Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM), her yıl olduğu gibi 2024 yılında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen söyleşiler serisinin 3’üncü oturumu, eski Malatya Belediye Başkanı Naci Şavata’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

‘Dünden Bugüne Malatya’ başlıklı söyleşide konuşan eski Malatya Belediye Başkanı Naci Şavata, geçmişten günümüze Malatya’nın sosyal ve kültürel yapısındaki değişimler hakkında bilgiler verdi.

“ŞÜKRÜ BİTİRDİK”

Malatya’daki komşuluk kültürü hakkında bilgi veren Şavata,

“Ben Beş Konaklar’da doğdum, çocukluğum orada geçti. Evler tek katlı veya çift katlı özellikle taş ve topraktan yapılmış çoğu da ermeni ustalarının yaptığı yapılardı ve yazın serin olan kışın ise bir soba ile ısınan evlerdi ve bahçeleri vardı. Biz bahçelerin, ağaçların içinde şen şakrak oynardık. Her evde bir hatun vardı o hatun evin gelinine öğretmenlik yapardı. Komşu komşunun külüne muhtaçtır anlayışı vardı. Sokaklarda harıklar vardı ve bu harıklar da tandır ekmeği ıslatıyorduk. Buralarda akan sular Pınarbaşı’ndan gelen sulardı ve büyüklerimiz bize harıklara tükürmememizi, oraya elimizdeki bir kağıdı atmamızı hele hele bevletmememizi tembih ederdi. Şimdi evdeki suyu filtresiz içemiyoruz. Yani geçmişte yaşamak hem kolaydı hem rahattı hem de bir tas çorbaya şükrediliyordu şimdi şükrü bitirdik kalmadı. Sevgi vardı, babalarımız şımarmayalım diye ciddi dururdu ama annelerimiz bizi çok severdi ve bize ceplerinden hediye verirlerdi. Ben çocukken sinema 5 kuruştu, yolda amcaları görür ellerini öperdik bize 2-3 kuruş verirlerdi. Biz iki el öpecektik ki 5 kuruşumuz olsunda sinemaya gidelim. O dönemlerde en büyük lüksümüz sinemaydı”

şeklinde konuştu.

“ŞİMDİ PARA İÇİN YAPILIYOR”

Geçmişin ayıplarından bahseden ve büyüklerin yanında söze karışmanın çok yanlış olduğunu dile getiren Şavata,

“Benim eskilerimi kardeşim giyerdi, annemin eskilerini de kız kardeşim giyerdi, çoraplar ve pantolonlar yamalı olurdu utanmazdık ama pantolon yırtık olursa ayıptı. Büyüklerin yanında ukalalık yapmak, söze karışmak yanlıştı ve kış gecelerinde sohbetler yapılırdı belli kamil insanlar gelirlerdi. Bizden söze karışmamak ve su istediklerinde su götürmek için söz alırlardı. Bir kişiye ‘yalan söylüyorsun’ demek yerine hilafı hakikat denirdi. Bakın hangi kültürden hangi kültüre dönmüşüz nasıl bizi asimile etmişler, Osmanlı Türkçesinin nezaketli olan dilini kaba bir dile çevirmişler. Kanaat önderleri vardı toplumda karı-koca, komşu kavgalarında toplanırlardı arabuluculuk yaparlardı. O zaman arabuluculuk Allah için yapılırdı şimdi para için yapılıyor. Geçmişte arabulucular sırf kavga çıkmasın, kan davası olmasın, toplum huzur bulsun, aileler barışsın diye fedakarlık ederlerdi”

ifadelerine yer verdi.

“NEREDEN NEREYE GELDİK”

Esnaflık kültürü hakkında da bilgi veren Şavata,

“Eskiden ezan okununca dükkanların kapıları açık eğer dışarıda tezgahınız varsa üzerine bir bez atılırdı ve hiç kimse de o malı çalmazdı şimdi dükkanlara üst üste kilit vuruyoruz ki eşyalarımızı çalmasınlar. Nereden nereye geldik. Mahallenin fakirine, mahallenin zenginleri bakardı ve mahallenin fakirleri, mahallenin zenginlerine dua ederdi ve bunu yardım yapılırken hiç kimse incitilmezdi. Örneğin bizde bir yemek piştiğinde annem komşuya kokusu gitti der ve yemek yemeden önce sıcakken bakır kabın içine konularak komşuya götürülürdü, komşunun fakir olduğu çocuklara bile belli edilmezdi. Tüccar aldatmıyordu, ‘Bizi aldatan bizden değildir’ denilen bir dinin mensuplarıyız. Bizi aldatan bizden değilse ya biz onlardan ya da onlar bizden değil. Günümüzde herkes birbirini aldatıyor siyasette, ticarette, sosyal yaşantı da aldatma var, aldatma üzerine kurulu bir toplum feraha ermez”

diye konuştu.