Deprem tehlike yazılımında Çöşnük Fayı mı göründü?

Malatya fay hatları ve yer yapısı ile ilgili çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Önal, uzun zamandır altını çizerek bahsettiği Çöşnük Fayı hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun son depremlerden sonraki açıklamalarına da yer veren deprem bilimci, Çöşnük Fayının uzmanlar tarafından fark edildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Batıdan MTA haritasına bakıp yorum yapanlar Çöşnük Fayını görme sırası sizde”

diyerek bazı uzmanlar tarafından olmadığı iddia edilen fay hakkında konuştu.

“MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA”

Malatya zemin yapısı ve jeolojisi hakkında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'da 25 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından radar uydu verilerini ve geliştirdikleri deprem tehlike yazılımını kullanarak bölgede inceleme yaptığını söyledi. Bu Malatya için çok önemli bir araştırma”

dedi.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun

“Bir gerginlik haritası çıkarttığımızda en gergin fayların ve büyük deprem oluşturmaya en yakın fayların, Çardak fayından kuzeye doğru, Malatya üzerinden geçen fay olduğunu görüyoruz”

dediğini söyleyen Önal,

“Çöşnük Fayı görünmeye başlandı. Batıdan MTA haritasına bakıp yorum yapanlar, Çöşnük Fayını görme sırası sizde”

diye konuştu.