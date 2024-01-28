35 bin sağlık personeli alınacak işte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılış töreninde önemli bir açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak olan personel alımına ilişkin müjdeyi veren Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplamda 35 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Erdoğan, açıklamasında,

"Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz."

ifadelerini kullanarak personel alımının hızla gerçekleştirileceğini belirtti.

GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ALIMLARDA GEÇERLİ OLAN BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE

Henüz yeni alımlar için başvuru şartları resmi olarak yayımlanmadı. Ancak, geçmiş yıllarda yapılan alımlarda geçerli olan başvuru şartları şu şekilde:

Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmekte.

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacak.

KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecek

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacak.

Başvuru yapacak adayların "Başvuru Genel Şartları"na uygun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre; bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemez.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre; sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.