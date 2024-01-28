28 Oca 2024 - 15:49 - Spor

“Bu sezonu arzuladığımız yerde bitireceğiz”

Arguvanspor için düzenlenen bir yemek programında konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “İnanıyoruz ki ligde kalabilmek adına tüm mücadelemizi vereceğiz ve bu sezonu arzuladığımız yerde bitireceğiz. Sizlerin burada iyi bir ekip olup saha içerisinde birbirinizin eksiklerini telafi edip, mavi beyazlı takımımızın formasını gururla temsil edeceğinden hiçbir şüphem yoktur” dedi.