Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Arguvan Spor Teknik Direktörü Ümit Dohman, Belediye Meclis Üyesi Avni Çıplak, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Sırrı Yücel, teknik heyet, yöneticiler ve futbolcular Malatya Arguvan Spor Tesisinde Arguvanspor için düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldiler.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, mavi beyazlı takımın yönetim, teknik heyet ve futbolcuların her zaman adından gururla söz edilen temiz kulüplerden birisi olduğunu söyledi.
“BU SEZONU ARZULADIĞIMIZ YERDE BİTİRECEĞİZ”
“Takımımıza yeni katılan futbolcularımızın geçen haftaki deplasmanda azim ve kararlılıkla mücadele etmeleri bizleri ciddi anlamda mutlu etti” diyen Kızıldaş, şunları kaydetti:
“Tüm gayret ve çabamız takımımızın canla başla mücadele etmesi ve daha iyi bir noktaya gelmesidir. İnanıyoruz ki ligde kalabilmek adına tüm mücadelemizi vereceğiz ve bu sezonu arzuladığımız yerde bitireceğiz. Sizlerin burada iyi bir ekip olup saha içerisinde birbirinizin eksiklerini telafi edip, mavi beyazlı takımımızın formasını gururla temsil edeceğinden hiçbir şüphem yoktur. Malatya Arguvanspor Kulübümüzün bugün oynayacağı maç bizim için kritik bir önem taşıyor. Bugün mutlaka ikinci yarıda kendi sahamızdaki ilk maçımızda puanla başlamamız gerekiyor, bu aşamada bir çıkış yakalamamız ve bunun devamını sağlamalıyız. Diğer maçlardaki galibiyetlerle +3 puanları hanemize yazdırarak üst sıralara çıkmayı istiyoruz. Arzu etmediğimiz aşağıdaki bölgelerden yukarıya doğru yükselmek zorundayız. Bugünkü maçta mavi beyazlı takımıza çok güveniyoruz ve kendilerine başarılar diliyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.