Deprem bölgesi 11 il için özel futsal turnuvası Malatya’dan da 10 sporcu katıldı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesi 11 ilden 132 çocuğun katılımı ile 29-31 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan minikler futbol şenliğine Malatya’dan da 10 sporcu katılım sağladı.

Gaziantep TÜFAD Şubesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat tarihli 11 ili etkileyen depremler münasebeti ile deprem bölgelerindeki sporcuların katılım sağlayacağı bir futsal turnuvası düzenlenecek. 29 Ocak’ta Gaziantep Üniversitesi Sporium’da düzenlenecek olan futsal turnuvasına Malatya’da katılım sağlandı.

Deprem bölgelerindeki çocukların sporla tekrar hayata bağlanmasının amaçlandığı turnuva hem çocuklar hem de aileleri için çok büyük bir umut oluyor.

“10 SPORCUMUZ KATILIM GÖSTERDİ”

Gerçekleştirilecek futsal turnuvası hakkında bilgi veren Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Cumali Dedeoğlu,

“Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bu yıl 28-31 Ocak 2024 tarihleri arasında ‘Gaziantep Çocuklarla Birlikte Minikler Futbol Şenliği’ müsabakaları düzenlenecek. TÜFAD sadece deprem bölgesindeki 11 il için bu turnuvayı düzenliyor. Gaziantep’inde 2 ilçesi katılarak toplam 12 takım oluşturulacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 maç oynanacak. Deprem bölgesi Malatya’dan da 2012 doğumlu 10 sporcumuz katılım gösterdi Umarın haklarında hayırlısı olur”

şeklinde konuştu.

“HAFTADA 2 BAZEN 3 ANTRENMAN YAPTILAR”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin spora çok önem verdiğini dile getiren Dedeoğlu,

“Bu müsabakalara çok önemli futbolcular ve takımlarda katılım sağlıyorlar ve sporcuları izliyorlar daha sonra bizlerle birebir temas kurarak fikir alıyorlar. Geçen sene gerçekleştirilen müsabakalardan sonra 2 çocuğumuzu geldiler sordular. Sporcu çocuklarımız derslerine göre haftada 2 bazen de 3 antrenman yaparak hazırlandılar. Gaziantep Belediyesi spora çok önem veriyor. Bu yıl TÜFAD’ın yönetim kurulu toplantısı da Gaziantep’de gerçekleştirilecek”

ifadelerine yer verdi.

29 Ocak’ta başlayacak olan ve 31 Ocak’ta sona erecek turnuvaya futbol camiasında da önemli isimlerinde yer alacağı belirtilirken Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz’da turnuvaya katılacak isimler arasında yer alıyor.

Turnuvaya katılmak üzere Gaziantep’e giden sporcular heyecanlı olduklarını belirtirken aileleri ise her zaman çocuklarının yanların da olduklarını ifade ederek turnuvaya katılım sağlayacak tüm çocuklara başarılar dilediler.

FUTSAL NEDİR?

Kapalı veya açık alanlarda oynanan futbol, basketbol ve hentbolun karışımı olarak adlandırılan bir spor dalı olan futsal, salon futbolu olarak da isimlendirilir. Futbol gibi ayakla oynanan futsal kalecilerde dahil olmak üzere 5’er kişilik iki takım ile oynanır.

Kaynak: BUSABAH gazetesi