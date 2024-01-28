Malatya’da kaza yapan araç sulama kanalına düştü

Malatya’da bir otomobil başka bir araca çarparak sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan U.P. yönetimindeki 44 ADM 896 plakalı otomobil, M.B. idaresindeki 44 EP 734 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile U.P. yönetimindeki 44 ADM 896 plakalı otomobil yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada U.P. (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.