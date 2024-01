Malatya’da kaza yapan araç sulama kanalına düştü

Malatya’da bir otomobil başka bir araca çarparak sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gönültaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan U.P. yönetimindeki 44 ADM 896 plakalı otomobil, M.B. idaresindeki 44 EP 734 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile U.P. yönetimindeki 44 ADM 896 plakalı otomobil yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada U.P. (20) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı