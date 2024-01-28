Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Antalya'da planlanan elektrik kesintileri aşağıdaki ilçe ve mahallelerde gerçekleşecek. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle ayrıntılar…
ANTALYA, ALANYA
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Alanya, Merkez Cumhuriyet Selvi Sokak, Keykubat Bulvarı.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 13:00:00 - 29/01/2024 16:30:00
ANTALYA, KAŞ:
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Kaş, Merkez Andifli Mahallesi, 109 Sokak; Merkez Andifli Mahallesi, Vatan1 Caddesi; Merkez Ağullu; Merkez Bayındır Ağalar; Merkez Bayındır Camii; Merkez Bayındır Mahallesi; Merkez Belenli Merkez; Merkez Belenli Mahallesi; Merkez Belenli Sisla; Merkez Pınarbaşı; Merkez Pınarbaşı Mahallesi, 145 Ada 15 Parsel; Merkez Pınarbaşı Mahallesi, Kartin Sokak.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Kaş, Kalkan, Kışla Sahil Bezirgan; Merkez Bezirgan Mahallesi, Uluğöl Sokak; Merkez Bezirgan Uluğöl; Merkez Kalkan Mercan; Merkez Kalkan Mahallesi, Koza Sokak; Merkez Kalkan Mahallesi, Sandal Sokak; Merkez Kalkan Zeytinlik; Uluğöl Bezirgan; Uluğöl Sahil Bezirgan; Çukurca Sahil Bezirgan.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Kaş, Merkez Yeşilköy Mahallesi, Tokgöz Sokak.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
ANTALYA, KEPEZ:
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Aksu, Merkez Gaziler Mahallesi, Gaziler Caddesi; Antalya, Kepez, Merkez Gaziler 375; Merkez Gaziler 377; Merkez Gaziler Mahallesi, 375 Sokak.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Kepez, Merkez Kızıllı Ketir; Merkez Kızıllı Mahallesi, Ketir Sokak.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
ANTALYA, KONYAALTI:
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Konyaaltı, Merkez Siteler Mahallesi, 1360; Merkez Siteler Mahallesi, 1362 Sokak; Merkez Siteler Mahallesi, Uncalı Caddesi; Merkez Siteler Üniversite; Merkez Uncalı 1242; Merkez Uncalı Mahallesi, 1240 Sokak; Merkez Uncalı Mahallesi, 1245 Sokak.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
ANTALYA, KUMLUCA:
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Kumluca, Merkez Altınyaka; Merkez Gölcük Mahallesi, Çayır Sokak; Merkez Gölcük Çayır; Merkez Güzören; Merkez Güzören Mahallesi; Merkez Karacağaç; Merkez İncircik.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00
ANTALYA, MANAVGAT:
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Manavgat, Merkez Karacalar Adalar; Merkez Karacalar Mahallesi, Kızılağaç Sahil; Merkez Kızılağaç; Merkez Kızılağaç Mahallesi.
Kesinti Süresi: 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 14:00:00
Etkilenen Cadde / Sokak: Antalya, Manavgat, Merkez Evrenseki Mahallesi, 31 Sokak; Merkez Evrenseki Mahallesi, Seki K.Ev.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.