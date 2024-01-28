28 Oca 2024 - 15:13- Yaşam

Tekirdağ ve Edirne’de pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde eleterek kesintileri devama ediyor. Tekirdağ’da ve Edirne’de yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak.29 Ocak 2024 Pazartesi günü Tekirdağ'da planlanan elektrik kesintileri nedeniyle aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.