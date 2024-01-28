Tekirdağ ve Edirne’de pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde eleterek kesintileri devama ediyor. Tekirdağ’da ve Edirne’de yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak.29 Ocak 2024 Pazartesi günü Tekirdağ'da planlanan elektrik kesintileri nedeniyle aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
ÇORLU / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİ DETAYI:
Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tekirdağ
Etkilenen İlçe Belediyesi: Çorlu
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Önerler
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:00
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİ VAR:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tekirdağ
Etkilenen İlçe Belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Ferhadanlı
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
SARAY / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tekirdağ
Etkilenen İlçe Belediyesi: Saray
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Çukuryurt
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:00
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 5 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tekirdağ
Etkilenen İlçe Belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen Mahalleler: Merkez-Kumbağ
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:00.
EDİRNE’DE ELETRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
29 Ocak 2024 Pazartesi günü Edirne'de planlanan elektrik kesintileri nedeniyle aşağıdaki ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak
KEŞAN / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİ BİLGİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: Keşan
Etkilenen Mahalleler: Beğendik-Kemalpaşa
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:00
İPSALA / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİ DETAYI:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: İpsala
Etkilenen Mahalleler: Hacı-Zaferiye
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:00
KEŞAN / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİ HABERİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 6 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: Keşan
Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler: Beğendik-Yeni
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:00
LALAPAŞA / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİ HABERİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: Lalapaşa
Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler: Vaysal-Köyün Kendisi
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30
HAVSA / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 8 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: Havsa
Elektrik Kesintisine Maruz Kalacak Alanlar: Osmanlı-Köyün Kendisi
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:30
HAVSA / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik Kesintisi Süresi: 4 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Edirne
Etkilenen İlçe Belediyesi: Havsa
Elektrik Kesintisine Dahil Sokak ve Mahalleler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.