Sivas ve Tokat yarın bu ilçelerde dikkat!

Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye genelimde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta yarın elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar. 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Sivas'ın Kangal ilçesinde planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

KANGAL

Elektrik kesintileri Sipahi Koyağı Köyü,Akgedik Köyü,Göktaş Mezrası,Akgedik Tren İstasyonu,Akgedik Petrol, Acemoğlu Taş Ocağı bölgelerini etkileyecek.

Elektrik kesintisi süresi 4 saat olarak planlanmış olup, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 10:00 ile 14:00 arasında gerçekleşecek. Kesinti, bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak.

TOKAT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29 Ocak 2024 Pazartesi günü Tokat'ın Erbaa ilçesinde planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

İLK KESİNTİ

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi: 1 saat

Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa

Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Fevzipaşa, Mevlana, Gazipaşa

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:00

İKİNCİ KESİNTİ:

Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi: 3 saat

Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa

Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, Karayaka Kasabası

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30

Üçüncü Kesinti

Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat

Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat

Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa

Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, Karayaka Kasabası

Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:30

Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30

Elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek şebeke çalışmaları sebebiyle planlanıyor.