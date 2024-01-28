Sivas ve Tokat yarın bu ilçelerde dikkat!

Türkiye genelimde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas ve Tokat’ta yarın elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar. 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Sivas'ın Kangal ilçesinde planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
KANGAL
Elektrik kesintileri Sipahi Koyağı Köyü,Akgedik Köyü,Göktaş Mezrası,Akgedik Tren İstasyonu,Akgedik Petrol, Acemoğlu Taş Ocağı bölgelerini etkileyecek.
Elektrik kesintisi süresi 4 saat olarak planlanmış olup, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 10:00 ile 14:00 arasında gerçekleşecek. Kesinti, bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak.
TOKAT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Ocak 2024 Pazartesi günü Tokat'ın Erbaa ilçesinde planlanan elektrik kesintisi nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
İLK KESİNTİ
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi: 1 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa
Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, İsmetpaşa, Fevzipaşa, Mevlana, Gazipaşa
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:00
İKİNCİ KESİNTİ:
Elektrik Kesintisinin Tahmini Süresi: 3 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa
Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, Karayaka Kasabası
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30
Üçüncü Kesinti
Elektrik Kesintisi Süresi: 3 saat
Elektrik Kesintisi Yaşanan Şehir: Tokat
Etkilenen İlçe Belediyesi: Erbaa
Etkilenen Mahalleler: Tokat, Erbaa, Karayaka Kasabası
Elektrik Kesintisi Başlama Zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 10:30
Elektrik Kesintisi Bitiş Saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30
Elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecek şebeke çalışmaları sebebiyle planlanıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.