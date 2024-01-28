28 Oca 2024 - 14:53- Eğitim G:

YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

YDS için başvuruların başlamasının heyecanı tüm yabancı dil bilgisine sahip adaylar arasında yayılırken, bu sınavın bir maraton niteliği taşıdığı söylenebilir. Adaylar, dil bilgilerini test etmek için antrenmanlara başladı. Heyecanlı bekleyişin ardından başvuru tarihleri belli oldu.

YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor? mask
YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor?
YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÖSYM'nin belirlediği tarihler doğrultusunda başvuruların başlamasıyla birlikte, dil bilgisinde en üst seviyeye ulaşmak için çalışan yapan adaylar, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışmaya devam ediyor.

2024 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları ve sınav takvimi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ:

YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.
Başvurular 15 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

SINAV TARİHİ:

YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:

Sınavın sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilirler. Sınav tarihi 24 Mart 2024 olarak planlanmıştır ve sınav sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarihler ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, adayların takvimleri üzerinde dikkate almaları önemli.

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, Eğitim, Sınav, ÖSYM, başvuru, YDS, sınav takvimi

28 Oca 2024 - 14:53 Malatya- Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL