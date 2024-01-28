YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM'nin belirlediği tarihler doğrultusunda başvuruların başlamasıyla birlikte, dil bilgisinde en üst seviyeye ulaşmak için çalışan yapan adaylar, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışmaya devam ediyor.

2024 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) başvuruları ve sınav takvimi şu şekildedir:

BAŞVURU TARİHLERİ:

YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Başvurular 15 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

SINAV TARİHİ:

YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:

Sınavın sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilirler. Sınav tarihi 24 Mart 2024 olarak planlanmıştır ve sınav sonuçları 25 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Bu tarihler ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, adayların takvimleri üzerinde dikkate almaları önemli.