MATİM İş Merkezi yetkililere seslendi Kalıcı çözüm bekliyorlar

Depremlerin ardından MATİM İş Merkezinde tadilat çalışmalarını bitiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 250 elektronikçi ve telefoncu esnafa dükkânlarını teslim etti.

Ancak esnaf, sürekli yağan yağmur ve kar sularından dolayı çatıdan su damlaları geldiğini ve yetkililerden kalıcı çözümler beklediklerini söylediler.

MATİM İş Merkezi yakın bir tarihte elektronikçi ve telefoncu esnafa verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan MATİM İş Merkezi, birçok esnafa ekmek kapısı oldu. Büyük bir törenle açılışı yapılan MATİM İş Merkezi şimdilerde kaderine terk edildi. Esnafın yağmur ve kar sularıyla mücadele ettiği ve yetkililerden bir çözüm bekliyorlar. Yağmur sularının elektronik eşyalara zarar verdiğini söyleyen esnaf,

“Belediye yaptı, teslim etti ama arkasına bakıp eksikleri tamamlaması gerekiyor”

dedi.

“BİZLER VE ESNAF ARKADAŞLARIMIZ ÇOK MAĞDURUZ”

Esnaf Mustafa Uçan,

“MATİM iş merkezine yaklaşık 4 aydır geldik. Bize böyle güzel bir yeri tahsis ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Ancak buranın bazı sıkıntıları var. Yağmurlu ve karlı havalarda özellikle çatılardan sular damlıyor. Esnaf arkadaşlarımızın dükkanlarını sular basıyor. Ayrıca yürüyen merdivenler bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. MATİM Yönetim Kurulu Başkanına buranın sıkıntılarını söyledik. Defalarca gelip tamir ettiler, her seferinden yağmur yağdıkça sular damlamaya devam ettiler. Kalıcı çözüm bulamadılar. Yapılıyor yine damlıyor sürekli bu döndü devam ediyor. Bizler ve esnaf arkadaşlarımız çok mağduruz. Bir bizler teknolojik aletler satıyoruz. Yerimiz çok güzel ancak bu sorunlara bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz. Belediye yaptı, teslim etti ama arkasına bakıp eksikleri tamamlaması gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“YETKİLİLERE BİLDİRDİĞİMİZ HALDE SORUN DEVAM EDİYOR”

Esnaf Münir Altunkaya ise,

“MATİM İş Merkezi, Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatı yapılarak deprem mağdurlarına tahsis edilen iş yerindeki problemler bir türlü giderilemedi. Yağmur ve kar yağışından dolayı bize tahsis edilen iş yerlerimize su basıyor, birkaç defa tadilat yapılmasına rağmen sorun giderilememiştir, sabah iş yerini açmaya geldiğimizde ürünlerimizin bir kısmın zarar gördüğünü tespit ettik ve yetkililere bildirdiğimiz halde sorun devam etmektedir. Her yağmur ve kar yağdığında aynı problem devam etmekte, şu anda iş yerlerimizin içine kovalar koyarak damlamanın önüne geçmeye çalışıyoruz”

diyerek yetkililere seslendi.

BAŞKAN GÜRKAN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞMUŞTU

28 Kasım 2023 tarihinde MATİM İş Merkezinin açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“20 yıllık Belediye Başkanlığı hayatımda kimseyi yanıltmadım. Esnaflarımıza iş yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Helal ve bol kazançlı günler diliyorum”

demişti.