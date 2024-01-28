28 Oca 2024 - 14:27- Yaşam G:

Kış yarısı şenliğine deprem etkisi

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Kökü yüzyıllara dayanan Kocaözü Kış Yarısı (Saya) şenlikleri bu yıl depremin gölgesinde geçti. Her yıl davul-zurnalarla halayların çekildiği, orta oyun gösterilerinin yapıldığı bu etkinlikte bu yıl depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutularak, dualar edildi.

Kış yarısı şenliğine deprem etkisi mask
Kış yarısı şenliğine deprem etkisi
Kış yarısı şenliğine deprem etkisi
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Kökü yüzyıllara dayanan Kocaözü Kış Yarısı (Saya) şenlikleri bu yıl depremin gölgesinde geçti. Her yıl davul-zurnalarla halayların çekildiği, orta oyun gösterilerinin yapıldığı bu etkinlikte bu yıl depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutularak, dualar edildi.

Her yıl ocak ayının son haftasında kutlanan ve yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan Kocaözü kış yarısı (Saya) geleneği, bu yıl da düzenlendi. Geçmiş yıllarda orta oyununun sergilendiği, davul-zurna eşliğinde halaylar çekildiği ve tam bir şenlik havası içerisinde geçen bu etkinlik, bu yıl 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Büyük çaplı yemeklerin yapıldığı etkinliğe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu mensupları, mahalle muhtarları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İnan Doğan, bu etkinliğin yüzyıllara dayanan bir geçmişi olduğuna dikkat çekti.

“Biz halkımızın hoşgörüsüne ve hassasiyetine sığınarak bu yıl bu ritüelleri 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızın anısına hürmeten değiştirdik”

diyen Doğan,

şunları kaydetti:

“Bu sene tiyatral olarak sergilenen oyunlarımız eğlencelerimiz olmayacak bunun yerine depremde 11 ilde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız ve köylülerimiz için mevlidi şerif okutulacaktır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine de sabır diliyorum. Tekrar bugün davetimize icabet eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.”

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28 Oca 2024 - 14:27 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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