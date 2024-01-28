İki araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan S.M. idaresindeki 35 YZ 348 plakalı otomobili ile M. E.Y. yönetimindeki 68 FE 748 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.M., V.C.M., F.M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.