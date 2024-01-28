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İki araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İki araç çarpıştı 3 kişi yaralandı mask
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Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeşilyurt Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan S.M. idaresindeki 35 YZ 348 plakalı otomobili ile M. E.Y. yönetimindeki 68 FE 748 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.M., V.C.M., F.M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Oca 2024 - 14:25 Malatya- Asayiş

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