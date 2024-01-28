6 Şubat depremlerinin acı hikayesi Eşinin cesediyle 3 gün enkazda kaldı

Asrın felaketi olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerinde eşini kaybeden 72 yaşındaki Nadire Ayhan, enkaz altında üç boyunca çıkarılmayı bekledi. Daha ilk depremlerde evi başına yıkılan Ayhan, eşini kaybetti ve üç gün boyunca eşinin cenazesiyle birlikte yalnız başına kaldı. İşte o günlerin acı hikayesi…

Depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine sayılı günler kaldı. O acı günlerin acı hatıraları hala hafızalarda yer edinmeye ediyor. Malatya'nın yaşadığı 6 Şubat depremleri, birçok aileyi yıkıma uğratmış, hayatları değiştirmişti. Bu felakette eşini kaybeden 72 yaşındaki Nadire Ayhan, enkaz altında üç gün boyunca bekleyerek yaşadığı acıyı ve kaybını dile getirdi.

“BAĞIRDIM ÇAĞIRDIM KİMSE SESİMİ DUYMADI”

Çevreyolunun altında Bentbaşı Mahallesi Koçlar sitesinde oturan Nadire Ayhan,

“Felaketin yaşandığı gün bende yerin altındaydım. Daha ilk depremde ev sallanmaya başladı, ben bismillah demeye başladım, daha doğrulmadan tavan üstümüze çöktü. 3 gün enkazın altında kaldım, üçüncü günü ikindi olmuştu beni çıkarttılar. O da çocuklarım İzmir’den geldi de beni öyle çıkarttılar. Eşimle bazlarımız yan yanaydı, ona seslendim ses vermedi. Daha ilk anda tavan çöktüğünde eşim vefat etmişti. Bağırdım çağırdım kimse sesimi duymadı. Cankurtaran yok mu diye seslendim, duyuramadım”

diye konuştu.

“EŞİM SAĞ ÇIKSAYDI, HİÇBİR ŞEYİM OLMASAYDI”

Depremin ilk anlarında 48 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan ve üç gün boyunca enkaz altında kalan Ayhan, bu zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

“Enkazın altındayken ne acıktım ne susadım ne de üşüdüm. Uyuduğumda aklıma gelmiyor. Tavan çöktüğünde ben boşlukta kaldım. Kendi etrafımda rahat dönebiliyordum. Elbiselerim başucumdaydı, onlara uzandım aldım, giydim. Çok şükür oğlum geldi. Beni enkazdan çıkarttılar. Aynı binada kaynımın kızını kaybettik. Bizim binada 18 kişi vefat etmiş. Enkazdan çıktıktan sonra beni tedavi ettiler, serum taktılar. Haber geldi akşam namazında eşimi gömeceklerdi. Hemşirelerden serumu sökmelerini istedim, söktüler bende eşimi defnetmeye gittim. Defnettikten sonra çıktım geldim, çadırda kaldık. Çok zor bir acı, çeken bilir. O anlar her an aklımda. Her şeyimiz vardı şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Bari eşim sağ çıksaydı, hiçbir şeyim olmasaydı.”

“RABBİM BENİ ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLADI”

Depremlerde her şeyini kaybeden Ayhan,

“İki çocuğum var bir kız bir oğlan. Şimdi oğlumla beraber konteynerde kalıyorum. Çok şükür burası iyi, zaten ancak bu kadar olur. Ev gibi olamaz tabi daracık bir konteyner. Köyde evimiz vardı orası da yıkıldı, merkezdeki evimizde yıkıldı, eşyalarımız gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir tek ben sağ çıktım, eşimi bile kaybettim. Rabbim beni çocuklarıma bağışladı”

ifadelerini kullandı.