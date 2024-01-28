TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti.

Keskin, deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerini her alanda takip edildiğini belirterek, bu kapsam da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Keskin, deprem bölgesindeki sorun ve taleplerin yerel seçimlerde ana gündem konusu olması için her alanda çalışma yapıldığını kaydetti.

“BEKLENTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ BİR KEZ DAHA ARZ ETTİM”

Keskin deprem bölgesindeki esnafların sorunlarının takip edileceğini bildirerek,

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’ı ziyaret ettim. Sayın Bakanımıza; esnaf ve sanatkarlarımızın beklenti ve çözüm önerilerimizi bir kez daha arz ettim. Sayın bakanımıza ilgi ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Deprem bölgesindeki esnafımızın sorun ve taleplerini her platformda takip etmeye devam edeceğiz.”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN