Malatyalı depremzede o anların kitabını yazdı

Asrın felaketinde Malatya’da evleri yıkılan ve enkazda kaldıktan sonra sağ kurtulan tiyatrocu İbrahim Şahin Uyumaz, yaşadıklarını konu alan “Sessiz olun” kitabını yazdı. Uyumaz, hayalinin kitabını beyaz perdeye taşımak olduğunu bildirdi. Kitabındaki bazı bölümleri ise depremden sonra bir parkta kaldığı çadırda yazdığını bildirdi.

6 Şubat 2023’de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da felaketin yıl dönümü yaklaşırken o gün yaşanan acılar yüreklerde ilk günkü gibi yer alıyor. Binlerce insan gibi depreme evinde yakalanan Malatyalı tiyatrocu İbrahim Şahin Uyumaz, yıkılan evlerinin enkazından bir süre sonra kendi çabaları ile kurtuldu.

“SESSİZ OLUN”

O gün ailesi ile soğuk havada çadırda kalan Uyumaz, bu süreçte yaşadıklarını konu alan “Sessiz olun” kitabını yazdı. Asrın felaketini bir depremzede olarak anlatan Uyumaz,

“Malatya’mız ağır Hasar aldı. 6 Şubat Depreminde evimizde yakalandım, enkazdan kendi imkanlarımla çıktım. Kış mevsiminde hava soğuktu ve herkes dışardaydı. Hürriyet Parkı’nda çadırda ailem ile kaldım. Bu süreçte küçük küçük notlar aldım daha sonra bunu kaleme aldım ve kitabımı çıkardım”

dedi.

24 Ocak 2020’de yaşanan Sivrice depremi sonrası da tiyatro gösterileri ile depremzede çocukların yanında olduklarını anlatan Uyumaz, 3 sene sonra daha büyük bir felaket ile karşılaştıklarını söyledi. Bu süreçte yaşadıklarını da kaleme aldığını ifade eden Uyumaz, hayalinin ise yazdığı kitabın beyaz perdeye aktarılarak filminin çekilmesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı