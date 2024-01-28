Keyifli zaman geçirtecek 7 Türk yapımı film

Türk yapımı filmler kültürel mirasımızın ve kültür yapımızın bir yansıması olarak sinema sanatındaki yerini alıyor. Türk yapımı filmler özgün ve köklü bir dil ile yazılan senaryoları ile bizi bize anlatmayı başarıyor. Etkileyici performanslar ile çekilen çeşitli türlerdeki bu filmler Türk sinemasına da önemli katkılarda bulunuyor.

Türk sinemasındaki bazı yapımlar uluslararası alanda da adından söz ettirerek unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. İşte Türk sinemasından 7 film:

1-DELİ DELİ OLMA

Tarık Akan’ın beyaz perdedeki son filmi. Duygusal olduğu kadar mizahi unsurları ile de dikkat çekici Türk yapımı bir film.

2-GÖNÜL YARASI

Şener Şen’in yine muhteşem bir performans gösterdiği film. Sonundaki “Etek Sarı” Malatya türküsü ile son derece dikkat çekici.

3-DEDEMİN İNSANLAR

Çağan Irmak’ın en az “Babam ve Oğlum” filmindeki kadar başarılı olduğu, Ege insanını tüm sıcaklığıyla anlattığı, Çetin Tekindor ve Yiğit Özşener’in performanslarıyla süslenen güzel bir film.

4-KIŞ UYKUSU

Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Nejat İşler’in performansları ile süslenen bir Nuri Bilge Ceylan filmi. Muhteşem oyunculuklar ile süslenmiş felsefi ve son derece kaliteli diyaloglar ile geçtiği söylenebilir. Uluslararası alanda da birçok eleştirmen tarafından son derece olumlu eleştiriler alıyor.

5-AHLAT AĞACI

Murat Cemcir ve Doğu Demirkol’un baş rollerde olduğu Nuri Bilge Ceylan filmi. Diyalogların ve çekimlerin kalitesi ile Nuri Bilge Ceylan’ın beğenilen filmi.

6-KURAK GÜNLER

Emin Alper’in 2022’de beyaz perdelerde gösterime sunduğu, Selahattin Pasali, Ekin Koç ve Erol Babaoglu’nun başrollerinde olduğu sevilen bir film.

7-KELEBEĞİN RÜYASI

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği, aynı zamanda yol aldığı güzel bir dönem filmi. Başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat ve Belçim Bilgin isimleri yer alıyor. Zonguldak’ta yaşayan 2 şairin hayat hikayesinin anlatıldığı gerçek hayattan uyarlanmış kaliteli bir film.