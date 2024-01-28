Çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi: Can kaybı yaşanmadı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ersil köyü Orta Mahallesi'nde meydana gelen yangında 2 katlı bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, evde ciddi hasar meydana geldi. Ev sahipleri ve çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamaz duruma geldi.
Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının neden çıktığını ve evin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan faktörleri belirlemek amacıyla detaylı bir soruşturma yürütüyor. Yangının kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürülmesi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesini gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.