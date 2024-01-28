Çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi: Can kaybı yaşanmadı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ersil köyü Orta Mahallesi'nde meydana gelen yangında 2 katlı bir ev kullanılmaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti ve diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, evde ciddi hasar meydana geldi. Ev sahipleri ve çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamaz duruma geldi.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının neden çıktığını ve evin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan faktörleri belirlemek amacıyla detaylı bir soruşturma yürütüyor. Yangının kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürülmesi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı