Belediye ekibinin zorlu karla mücadelesi

Hakkari Belediyesi ekipleri zorlu kış şartlarında kar altındaki su arızalarına müdahale etti.
Yaklaşık 45 santimetre karın bulunduğu Hakkari kent merkezinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, dondurucu havaya rağmen mesai gözetmeksizin hafta sonu da su arızalarına müdahale etmeye devam ediyor. Kar altında su arızası ve su vanası arayan ekipler, yürüttükleri zorlu çalışma sonucu arızaları tespit ederek onarıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.