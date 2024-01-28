Belediye ekibinin zorlu karla mücadelesi

Hakkari Belediyesi ekipleri zorlu kış şartlarında kar altındaki su arızalarına müdahale etti.

Yaklaşık 45 santimetre karın bulunduğu Hakkari kent merkezinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, dondurucu havaya rağmen mesai gözetmeksizin hafta sonu da su arızalarına müdahale etmeye devam ediyor. Kar altında su arızası ve su vanası arayan ekipler, yürüttükleri zorlu çalışma sonucu arızaları tespit ederek onarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı