Gerçekleşen narkotik operasyonunda 27 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen bir narkotik uygulamasında, polis ekipleri tarafından 27 kişi yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, diğer şube müdürlükleri ve ilçe ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi.
Yapılan aramalarda toplamda 396 adet sentetik ecza, 75.26 gram esrar, 53.89 gram metamfetamin, 47.60 gram skunk, 0.72 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 290 TL para ve uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de dahil olmak üzere toplamda 27 şüpheli şahıs yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.