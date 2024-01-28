6 şubat depremleri yıldönümü, ruhsal travmaları tetikleyebilir

6 Şubat depremleriyle birlikte yaşanan büyük felaketin yıl dönümü, uzman psikolog ve psikoterapist Azize Yakut Okay tarafından ruhsal travma sonrası görülen etkileri açıkladı.

Bu tür olayların ardından en sık karşılaşılan rahatsızlıkların depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olduğunu belirten Okay, şu açıklamalarda bulundu:

Deprem gibi olaylar, bireylerde ciddi ruhsal travmalara yol açabilir. Bu travmaların ardından depresyon ve TSSB gibi rahatsızlıklar sıkça görülür. Travmatik olayların ardından ortaya çıkan belirtiler arasında korku, endişe, çaresizlik, öfke, aşırı uyarılma, uyku düzeninde bozulma, iştahta bozulma ve günlük rutini sürdürememe gibi durumlar bulunur.

Deprem özelinde konuşacak olursak, depremi doğrudan yaşayan bireylerde sıklıkla aşırı uyarılma hali, sallanıyormuş hissi, yakınları sürekli kontrol etme eğilimi gibi davranışsal tepkiler gözlemlenir.

Aynı zamanda, bu tür felaketlerin dolaylı tanıkları da ikincil travma yaşayabilir ve benzer belirtilerle karşılaşabilir.

Azize Yakut Okay, travmatik olayların yıldönümüne yaklaşırken, bireylerde ruhsal tepkilerin arttığını ve bu durumun "ruhsal travmada yıldönümü tepkisi" olarak adlandırıldığını ifade etti. Bu dönemde insanlar, yaşadıkları anıları tekrar yaşantılamaya başlarlar. Bu tepkilerin doğal bir iyileşme sürecinin parçası olduğunu vurgulayan Okay, bu durumun sadece deprem değil, diğer travmatik olaylarda da yaşandığını belirtti.

Okay, ruhsal travma sonrası yaşanan bu yıldönümü tepkilerinin başında yeniden yaşantılamanın geldiğini belirtti. Bu, olay veya kayıp ile ilgili anıların, rüyaların, duyguların ve düşüncelerin arttığı bir süreçtir. Ancak bu tepkilerin geri dönüş değil, iyileşme ve yaraların sarılması sürecinin doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Yıldönümü tepkileriyle başa çıkabilmek için Okay, geçici bir süreç olduğunu anlamak, sevdiğimiz ve bize güven veren kişilerle iletişimi artırmak, duygularımızı ifade etmek, günlük rutinlere riayet etmek, sosyal destek almaktan faydalanmak gibi önerilerde bulundu. Ayrıca, EMDR terapi tekniğini de travmatik yaşantıları kısa sürede ve etkili bir şekilde işlemek için önerdi.

Son olarak, yaşanan zorlukların ardından büyüme ve iyileşmenin, kabul etmek ve anlamlı bakış açıları geliştirmekle mümkün olduğunu belirten Okay, bu sürecin birinci adımının kabul olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı