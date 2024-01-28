Jandarma operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde 222 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda R.A. ve R.G. isimli 2 şüphelinin üzerinde 222 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.