28 Oca 2024 - 13:02- Gündem G:

32 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

32 düzensiz göçmen yakalandı mask
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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Oca 2024 - 13:02 - Gündem

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