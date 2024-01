Can dostlar için 15 mahalleye yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor.

Kentin 15 değişik mahallesinde olduğu gibi Zap Suyu kenarında barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri,

“Sosyal belediyecilikte sınır tanımıyoruz. İlimizin 15 mahallesinde ve Zap Vadisi’nde başıboş dolaşan can dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Soğuk kış günlerinde beslenmelerine ve tedavilerine devam ediyoruz”

dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı