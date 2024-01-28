- Gündem

Can dostlar için 15 mahalleye yiyecek bırakıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

Can dostlar için 15 mahalleye yiyecek bırakıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor.
Kentin 15 değişik mahallesinde olduğu gibi Zap Suyu kenarında barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri,

“Sosyal belediyecilikte sınır tanımıyoruz. İlimizin 15 mahallesinde ve Zap Vadisi’nde başıboş dolaşan can dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Soğuk kış günlerinde beslenmelerine ve tedavilerine devam ediyoruz”

dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkari Belediyesi, yiyecek, Zap Vadisi, can dostları, kış, sahipsiz hayvanlar

28 Oca 2024 - 12:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL