Akıllı durağa alkol kullanımı ve zarar verme girişimine tepki

Bilecik Belediyesi, akıllı duraklarında yaşanan olumsuz olaylara ilişkin bir açıklama yaparak toplumu bilgilendirdi. Açıklamada, akıllı durak içinde alkol kullanımı ve kamu malına zarar verilmesi gibi olaylarla ilgili belediyenin tepkisi ve alınan tedbirler vurgulanmıştır.

Açıklamada belirtildiği gibi, güvenlik kamerasının yönünün değiştirilerek alkol kullanımı ve durak içindeki bankın yakılma girişimi gibi olaylar, belediyenin endişe duyduğu durumlar arasında yer almaktadır. Belediye, yaşanan olayların ardından gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirmiş ve olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu tür olaylar kamu güvenliğini tehdit edebileceği için belediyenin aldığı önlemler ve suç duyurusu gibi adımlar, benzer durumların önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından önemlidir. Açıklama, Bilecik Belediyesi'nin sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve toplum düzenini koruma amacıyla gerekli adımları attığını göstermektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı