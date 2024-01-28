Son depremlere dikkat çekti “Malatya’da hasar tespit yeniden yapılsın” dedi

Malatya zemin yapısı ve fay hatları konusunda yıllarca çalışmalar yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal son depremlerin ardından açıklamalarda bulunarak Malatya zemininin kötü olduğunu bildirdi. Yer bilimci bölgede sıklıkla yaşanan artçı depremlerden sonra hasar tespitinin yeniden yapılması talebinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Önal son depremlerden sonra hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılması talebinde bulundu. Sık sık Malatya zemininin kötü olduğu dile getiren yer bilimci, depremlerin bu kadar şiddetli hissedilmesinin nedeninin de zemin yapısından kaynaklandığını söyledi.

“HASAR TESPİTİ YENİDEN YAPILSIN”

AFAD’ın açıkladığı verilere göre 25 Ocak 2024 saat 16.04’te Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bugün saat 01.27’de ise Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirilirken, “Hasar tespiti yeniden yapılmalı mı?” sorusu akıllara takıldı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal

“Malatya'ya 23 km uzaklıkta olan 5.3 büyüklükteki depremin Malatya'da fazla hissedilmesinin nedeni; maalesef Malatya zemininin kötü olduğunu kanıtlıyor. Malatya'mızın zemini kötü, yapı stokunun büyük bir kısmı kütü, denetimlerin yetersiz olduğu kanıtlandı. Bu nedenlerden dolayı Malatya'da olan 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra hasar tespiti yeniden yapılsın”

diye konuştu.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE MALATYA’DA OLACAK

Şubat depremlerinin ardından Malatya zemini ve fay hatları konusunda sık sık bilgilendirme yapan Prof. Dr. Mehmet Önal, depremin yıldönümünde Malatya’da olacak. Düzenlenecek konferansta Malatya’nın depremselliği tartışılacak.

Önal,

“Arkadaşlar 6 Şubat’ta Malatya'da olacağım. Turgut Özal Üniversitesi Konferans salonunda saat 13.24 de Malatya'nın depremselliğini anlatacağım. 6 Şubat deprem sunumumda; yurt içi, yurt dışı bilimsel yayınlar ve yurt içi ve yurt dışı ulusal ve uluslararası sunumlar ile TÜBİTAK, TPAO ve BAP projelerinden elde edilen bilimsel sonuçları anlatacağım”

diyerek konferans hakkında bilgi verdi.