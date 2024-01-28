Kayseri ve Niğde’ye uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Reşadiye, Bahçelievler mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Feneseyukarı, Feneseaşağı mahallelerine,

Bugün 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesi’ne,

Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Sakaltutan, Ardıç, Süleymanlı, Mengücek, Kepez, Kuruköprü, Sosun mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Culha, Tahtakemer mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; cumhuriyet mahallesi, saray mahallesi, şeker mahallesi, kaynarca köyü bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,

Bugün 10.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Postallı Köyü’ne,

Bugün 14.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’ne,

Bugün 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü, Bahçelievler Mevkii bölgelerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Çövek Mahallesi, Güney Köyü, Küme2 Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Uluören Köyü’ne,

Yarın 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal, Keçikalesi Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü; Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Kızılca Köyü; Okullar Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi, Kale Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Tırhan Köyü, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşlama Köyü’ne,

Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi Hürriyet Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Bayağıl Köyü, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ovacık Köyü’ne,

Yarın 13.30 ila 1 8.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü Cumhuriyet Mevkii’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.