28 Oca 2024 - 10:27- Yaşam G:

Malatya’da kar yağışı devam edecek mi?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatya’da kar yağışı devam edecek mi? mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 2 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 2 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -1 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 0 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 3 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -1 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -1 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -1 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 0 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -1 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu -3 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 0 derece”
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28 Oca 2024 - 10:27 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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