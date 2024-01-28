28 Oca 2024 - 10:20- Yaşam G:

Malatya’da elektrik kesintisi saatler sürecek

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EDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da elektrik kesintisi saatler sürecek mask
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EDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Çayırköy, Fatih, Kuşdoğan, Duruldu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Güngören, Çavuşköy, Yeni mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Darıca mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu, Koşu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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28 Oca 2024 - 10:20 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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