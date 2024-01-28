28 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ - BATTALGAZİ
ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ, NO:37/A, TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)
24 SAAT AÇIK
SEZER ECZANESİ - BATTALGAZİ
HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ÜMİT ECZANESİ - YEŞİLYURT
SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
SAĞLAM ECZANESİ - YEŞİLYURT
HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.