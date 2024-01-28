28 Oca 2024 - 10:16- Sağlık G:

28 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ - BATTALGAZİ

ATATÜRK(KIŞLA) CADDESİ, NO:37/A, TÜRKİYE FİNANS YANI (DEFACTO ÜSTÜ)
24 SAAT AÇIK

SEZER ECZANESİ - BATTALGAZİ

HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK

ÜMİT ECZANESİ - YEŞİLYURT

SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
24 SAAT AÇIK

SAĞLAM ECZANESİ - YEŞİLYURT

HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI
24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK”
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28 Oca 2024 - 10:16 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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