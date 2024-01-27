Kar yağışı en çok onlara yaradı

Bitlis’te 3 gündür aralıksız yağan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, sömestr tatilinde olan çocuklara ise eğlence aracı oldu. Beyaza bürünen sokak ve bahçelerde kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar hem tatilin hem de karın keyfini doyasıya yaşadı.
Kar yağışıyla beraber kendilerini dışarı attıklarını söyleyen Ali Osman Uludağ isimli çocuk, ”Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Bugün çok güzel kar yağdı. İlk olarak ağaçları silkeleyerek eğlendik sonra da kartopu savaşı yaptık” dedi.
Kar topu oynayıp kardan adam yaptıklarını söyleyen Elif Ebrar Uludağ isimli çocuk da, “Dışarıda kartopu oynuyoruz. Başka oyunlar oynuyoruz ve vaktimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Tatilimiz kartopu oynayıp, kardan adam yapmakla geçiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.