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Çatıdan düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Bitlis’te iş yerinin önünü kardan temizleyen vatandaş çatıdan düşen kar altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Çatıdan düşen karın altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
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Kar kalınlığının kent merkezinde 1,5 metreye ulaştığı Bitlis’te çatılarda biriken karlar da zaman zaman tehlikeli oluyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde önceki gün akşam saatlerinde işyerinin önündeki karları temizleyen bir esnaf önce düşen bir kar kütlesine isyan etti. Ardından gelen diğer kar kütleleri arasında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Diğer işyerlerindeki esnaflar da gürültüyle birlikte dışarı çıktılar. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Esnafın hareketleri de gülümsetti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis, kar yağışı, son dakika

27 Oca 2024 - 22:42 Bitlis- Bölge

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