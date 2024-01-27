Köylere kar engeli

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tatvan genelinde etkili olan kar, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.