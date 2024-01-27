Köylere kar engeli

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tatvan genelinde etkili olan kar, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı