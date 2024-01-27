Yoğun kar yağışı yüzlerce yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı ve Armutlu grup köy yolları ile Sason ilçesine bağlı Derince, İncesu, Kaşyayla, Dörtbölük grup köy yolları ile Yücebağ beldesine bağlı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı.

Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığının bir metreyi aştığı Sason’da bazı vatandaşların kar üzerinde hayvanlarını beslediği görüldü. Dün öğle saatlerinden itibaren devam eden yağış nedeniyle karla kaplı yolları açmak için ekipler iş makineleri ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı