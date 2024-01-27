Burak Yılmaz, Kayserispor'da

Dün Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor; Burak Yılmaz ile anlaştı. Basın Sözcüsü Samet Koç ile birlikte Kayseri'ye gelen Yılmaz, Erkilet Havaalanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.

Daha sonra kulüp tesislerine geçen Burak Yılmaz'ın sarı-kırmızılı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı