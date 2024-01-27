Burak Yılmaz, Kayserispor'da

Dün Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor; Burak Yılmaz ile anlaştı. Basın Sözcüsü Samet Koç ile birlikte Kayseri'ye gelen Yılmaz, Erkilet Havaalanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.
Daha sonra kulüp tesislerine geçen Burak Yılmaz'ın sarı-kırmızılı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.