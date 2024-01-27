O takım kötü gidişe son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 22 maçta 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 6 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 22 hafta sonunda 13. sırada kendine yer buldu. Yiğidolar 23. haftada Sivas’ta oynayacakları Beşiktaş maçını kazanıp 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, zorlu Beşiktaş maçını kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.