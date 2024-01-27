Elektrikli araçlardaki batarya sorunları tarih olacak

Dünya genelin elektrikli araçlara olan ilgi yoğun. Kimi bölgelerde soğuk hava kimi bölgelerde ise sıcak hava elektrikli araçlarda menzil düşüklüğüne neden oluyor. Elektrikli araçların bu sorunu kullanıcılar tarafından endişeye neden oluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) görevli öğretim üyeleri, elektrikli araçların batarya sorunlarını çözebilmek için kolları sıvadı. Elektrikli araçlar şarj istasyonu tasarımı, batarya kontrol tasarımı ve yeni nesil bataryalar üzerinde çalışmaları yürüten öğretim üyeleri istenilen başarıyı yakaladığı taktirde elektrikli araçlarda bu sorunu kaldırmış olacak.

SCÜ'de çalışmaları yürüten ekibin başında bulunan Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, aracın kendi batarya yönetim sisteminin iyi olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ekibimizin içerisinde Prof. Dr. Emre Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünsal, Dr. Öğr. Üyesi Derya Betül Çelimli hocamız bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi elektrikli araçlar şarj istasyonu tasarım, batarya kontrol tasarımı gibi çalışmalarımız mevcut. Aynı zamanda yeni nesil bataryalar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İçten yanmalı motora sahip araçlarda ve elektrikli araçlarda benzer problemler bulunmaktadır. Soğuk hava ve sıcak hava bütün araç tiplerini ve elektronik cihazlarını etkiliyor. Normal hava şartlarında da çalışan cihazlarda bu etkileşim ve dezavantajlar mevcuttur. Elektrikli araçlarda da tıpkı dizel ve benzinli araçlarda olduğu gibi daha fazla enerji tüketimi sağlıyor. Bu enerji tüketimini en aza indirmek, araç bataryasını korumak, elektronik sistemlerini korumak için yapılmasını gereken ilk şey aracı ısıtmaktadır. Bu tip araçlardan aracı önceden ısıtabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden elektrikli aracınızı daha aracınıza gitmeden önden ısıtma yapabiliyorsunuz. Sıcak bir sürüş konforuna sahip olabiliyorsunuz. Elektrikli araçlarda tıpkı içten yanmalı araçlarda olduğu gibi 2 tip enerji tipi bulunuyor. İlk olarak akü sistemi olarak tabir ettiğimiz küçük bir batarya sistemi bulunuyor. İkinci olarak elektrikli araçlarda bulunan büyük bir batarya paketi bulunuyor. Sivas gibi soğuk bir memlekette bulunan ya da sıcak bir memlekette bulunan benzinli, LPG'li ve dizel araçlarda bir enerji tüketim farkı oluyor. Sıcak ve soğuk memleketler arasında kıyaslama yaptığımız zaman geleneksel araçlar ve elektrikli araçlar arasında enerji, menzil farkı oluyor. Elektrikli araçlarda sıklıkla lityum batarya tercih edilir. Bu lityum bataryaların 0 derecenin altında şarj edilmemesi ve eksi 10 derecenin altında kullanılmaması tavsiye edilir. Günlük yaşantımızda mecbur olduğumuzda bu durumlarda araçlarımız kullanıyoruz. Bu durumda aracın kendi batarya yönetim sisteminin iyi olması çok önemli. Çünkü bataryanın sağlıklı kullanılması tamamen o firmanın batarya yönetim sisteminin elektronik tasarımına ve yazılımına bağlı” dedi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un bataryasının da dünya genelinde üretilen elektrikli araçlara göre oldukça başarılı olduğunu ifade eden Aksöz, şu ifadelere yer verdi:

“Burada TOGG'un başarısını bir kez daha görüyoruz. Dünya genelimde birçok elektrikli araç firması yollarda kalırken, menzili yetmezken ve soğuk havalarda bir anda kendini stop ederken TOGG'da bu durumun çok az rastlandığı batarya yönetim sisteminin başarılı olduğu bir durum mevcut. Elektrikli araçların yanma durumu benzinli ve dizel araçlarda da mevcuttur. Bu araçlara da yeterli bakım ve onarım yapılmazsa onlarda da patlama riski vardır. Elektrikli arabalarda patlama riski diğer araçlara göre çok çok azdır. Batarya yönetim sistemi sensör üzerinden sürücüyü uyarıyor. Elektrikli araçlar bu konuda geleneksel araçlara göre çok daha güvenli. Batarya dediğimiz sistem kimyasal bir sistemdir. Bu kimyasalın yanma durumunda kimyasal bir yangın ortaya çıkar. Havayı kesmeden su ile söndürebileceğiniz bir durum değil.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı