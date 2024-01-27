O hakem 12. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Sivasspor’un 12. kez maçını yönetecek. Hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı geride kalan 11 müsabakada Sivasspor 6 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Yiğidolar geride kalan 3 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Şansalan, bu sezon ise ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.
Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Sivasspor: 3 - Bucaspor 1928: 1
Sivasspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1
Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3
Alanyaspor: 1 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.