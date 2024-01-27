Beşiktaş’a Sivas’ta coşkulu karşılama

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fernando Santos ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı